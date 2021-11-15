Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 8,6 млрд рублей

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Фото предоставлено пресс-службой Новикомбанка



Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за три квартала 2021 года. По итогам 9 месяцев банк получил прибыль в размере 8,6 млрд рублей, объем собственных средств (капитала) Новикомбанка увеличился на 9% - до 66 млрд рублей.

Существенный финансовый рост кредитного портфеля Новикомбанка обусловлен расширением кредитования ключевых клиентов – предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Объем кредитов, выданных юридическим лицам с 1 января по 1 октября 2021 года, вырос до 421 млрд рублей.

Банк активно финансировал развитие реального сектора экономики, большая часть кредитного портфеля сформирована за счет Наибольшая доля кредитного портфеля сформирована за счет займов предприятиям авиационной, радиоэлектронной промышленности, судостроения и прочих высокотехнологичных отраслей экономики.

В отчетном периоде Новикомбанк активно развивал розничное направление, так за 9 месяцев текущего года кредитование физических лиц выросло на 61%, с 6,4 млрд до 10,4 млрд рублей. Розничное направление бизнеса банка успешно решает задачи, определенные в качестве приоритета социальной политики Госкорпорации Ростех.

Также за отчетный период объем собственных средств банка вырос на 9% - до 66 млрд руб., что предоставляет возможность клиентам использовать самые качественные услуги при минимальном уровне риска.

«Кредитование флагманов отечественной промышленности, определенное в качестве стратегического приоритета, обеспечило устойчивый рост ключевых показателей деятельности. Новикомбанк стабильно поддерживает ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей, участвует в реализации национальных проектов и постоянно расширяет линейку финансовых инструментов, активно участвует в формировании консолидированной позиции банковского сообщества по вопросам развития финансового рынка. Сегодня мы предлагаем своим клиентам максимально эффективные решения, позволяющие значительно снижать издержки, в срок запускать стратегически важные для страны проекты, содействуя росту российской экономики», — рассказала Елена Георгиева, председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России.

Благодаря устойчивому бизнес-портфелю, стабильности ресурсной базы и ликвидности банк занимает высокие места в рейтингах. Агентство АКРА повысило Новикомбанку рейтинг до уровня А+ (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» также повысило банку рейтинг кредитоспособности до «ruА» со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – «Ва3», прогноз позитивный.