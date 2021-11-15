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НОВОСТИ

Белорусские силовики не дают мигрантам уходить вглубь страны - полиция Польши

20:40 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Польши утверждает, что сотрудники белорусских силовых структур не позволяют мигрантам уходить вглубь страны. Соответствующее заявление полиция Польши разместила в понедельник в своем "Твиттере".

"Белорусские службы постоянно контролируют людей, которых они привели на пограничный переход, одновременно не позволяя им вернуться вглубь Белоруссии", - говорится в сообщении.

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