"Нафтогаз" примет участие в сертификации оператора "Северного потока - 2"

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания "Нафтогаз Украины" примет участие в сертификации оператора проекта "Северный поток - 2". Как заявил на своей странице в "Фейсбуке" в понедельник глава украинской компании Юрий Витренко, такое решение принято Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA).

"Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока - 2". Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA", - написал Витренко. По его словам, компания приведет аргументы по поводу того, "почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного его соответствия европейскому энергетическому законодательству".

Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) подтверждает информацию о том, что компании "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" будут привлечены к процессу сертификации оператора "Северного потока - 2", правом вето они наделены не будут. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель германского ведомства Фите Вульф.

"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекла компании "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" к процедуре сертификации", - отметил Вульф. Он указал на то, что у участников будет право делать заявления касательно процесса. "Право на вето с этим не связано", - уточнил представитель сетевого агентства.