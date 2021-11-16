Госдеп утверждает, что РФ провела испытания противоспутникового оружия, угрожавшие МКС

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1 500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран, - утверждал Прайс. - Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС".