Госдеп утверждает, что РФ провела испытания противоспутникового оружия, угрожавшие МКС
09:00 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1 500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран, - утверждал Прайс. - Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС".
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