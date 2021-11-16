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Байден заявил, что США поддерживают принцип "одного Китая" - Белый дом

09:05 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден на встрече по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что США придерживаются принципа "одного Китая". Соответствующая позиция указана в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.

"По вопросу Тайваня президент Байден подчеркнул, что США остаются привержены политике "одного Китая", и что США против односторонних действий по изменению статуса-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе", - написано в заявлении.

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