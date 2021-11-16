Перед Европой встанет выбор между российскими углеводородами и помощью Украине - Джонсон
09:20 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что перед Европой вскоре встанет выбор: увеличить зависимость от поставок российских углеводородов или выступить в поддержку Украины, а вместе с этим - в защиту дела мира и стабильности. Об этом глава британского правительства заявил, выступая в понедельник вечером с речью на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.
"Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться", - сказал Джонсон.
В субботу глава МИД Великобритании Элизабет Трасс высказалась еще более конкретно, призвав страны в Европе "выступать единым фронтом в противодействии сооружению газопровода "Северный поток - 2". Говоря про газопровод, строительство которого было завершено еще в сентябре, она выступила с утверждением, что усиление зависимости от российского газа угрожает подорвать европейскую безопасность.
При этом британский премьер назвал Россию великой страной и высказался против любых попыток изолировать ее. "Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, мы делаем это не потому, что хотим противостоять России или потому что хотим каким-то способом стратегически изолировать или дестабилизировать эту великую страну. Никогда не нужно забывать, [особенно] в это время поминовения (14 ноября в стране было Поминальное воскресенье, когда вспоминали британцев, ставших жертвами военных конфликтов - прим. ТАСС), что пролитая русская кровь дала возможность разгромить нацизм", - сказал Джонсон.
Вместе с тем он подчеркнул, что основной упор Лондон намерен делать на взаимодействии с теми государствами, которые разделяют его ценности. Подобный подход он объяснил "обязательством в области демократии и свободы", которое лежит на Великобритании.
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