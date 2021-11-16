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Всех горняков эвакуировали из шахты "Алардинская" в Кузбассе после ЧП

09:32 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуацию всех 285 горняков провели на шахте "Алардинская" в Кузбассе, откуда во вторник поступил сигнал о задымлении. На одном из участков было выявлено превышение концентрации углекислого газа, сообщили ТАСС в Распадской угольной компании, в состав которой входит шахта.

"При плановом осмотре изоляционной перемычки было обнаружено превышение концентрации CO2. В шахте находились 285 человек. Всех вывели на поверхность. На место прибыла ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть - прим. ТАСС), ведется обследование", - сказал официальный представитель компании.

Во вторник в оперативные службы поступил сигнал о задымлении в шахте. На место выехали шесть отделений горноспасателей, пострадавших нет. Прокуратурой Кемеровской области организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Шахта "Алардинская" работает на юге Кемеровской области рядом с городом Калтаном. Предприятие входит в состав Распадской угольной компании и добывает коксующийся уголь ценной марки КС. По данным официального сайта компании, на шахту приходится порядка 10-15% российского рынка угля данной марки. Основными потребителями добываемого угля являются металлургические предприятия "Евраза", часть угля также идет на коксохимические и металлургические заводы России и Украины.

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