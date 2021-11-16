Испытания, проведенные РФ в космосе несли угрозу МКС и экипажу - глава НАСА
10:00 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испытания противоспутникового оружия, проведенные РФ, поставили под угрозу Международную космическую станцию (МКС) и находящийся на ней экипаж. Такое мнение выразил в понедельник руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
"Я, как и госсекретарь [США Энтони] Блинкен, возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком", - заявил Нельсон. По его утверждению, "немыслимо, что Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов". Глава НАСА назвал "эти действия безрассудными и опасными", а также заявил, что наравне с МКС в результате инцидента могла пострадать китайская орбитальная станция и находящиеся на ней космонавты.
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