В сертификаты о вакцинации могут добавить фото - СМИ
10:05 16.11.2021 Источник: Известия
Правда, фото вряд ли спасут от подделок QR-кодов, добавляют специалисты.
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