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НОВОСТИ

В сертификаты о вакцинации могут добавить фото - СМИ

10:05 16.11.2021 Источник: Известия

Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей — такая инициатива обсуждалась в Минцифры, выяснили «Известия». Как рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, она призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды, — так проверяющим не придется сличать данные сертификатов с паспортами, пояснил источник. Подобная мера действительно может сделать проход по QR-кодам удобнее, согласны эксперты. При этом они считают, что это может оживить интерес к Единой биометрической системе, в которой собраны заверенные фотографии россиян.

Правда, фото вряд ли спасут от подделок QR-кодов, добавляют специалисты.

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