Запуск "Северного потока - 2" лишит Украину $2 млрд ежегодно - глава «Нафтогаза»

10:20 Источник: Lenta.ru

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с агентством Reuters оценил потери Украины в случае запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, Киев будет терять ежегодно около двух миллиардов долларов.

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток — 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — подчеркнул Витренко, добавив, что страна не теряет надежды заблокировать российский проект. Lenta.Ru