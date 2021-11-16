Японский суперкомпьютер "Фугаку" вновь признан самым быстрым в мире
10:32 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японский "Фугаку" четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Об этом сообщил во вторник телеканал Эн-эйч-кей.
По его данным, "Фугаку" занял первое место во всех основных рейтингах, включая международный проект "Топ-500".
Впервые он был признан самым быстрым компьютером в мире в июне 2020 года. На полную мощность "Фугаку" был запущен в марте нынешнего года в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе. Этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu ("Фудзицу") совместно со специалистами Рикэн. Он способен совершать более 442 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в три раза выше скорости суперкомпьютера Summit ("Саммит") в Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), который сохраняет вторую строку в рейтинге. На третьем месте находится американский суперкомпьютер Sierra ("Сьерра").
"Фугаку" задействован более чем в сотне различных исследований, в том числе связанных с пандемией, разработками в области искусственного интеллекта и прогнозирования погоды. Название суперкомпьютера совпадает с одним из наименований священной для японцев горы Фудзи.
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