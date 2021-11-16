ФСБ РФ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов", - отметили в ЦОС. Задержан 21 организатор и активный участник преступной группы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По версии следствия, участники группы за деньги помогали иностранцам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство России, с целью их последующей легализации на территории страны пребывания путем оформления российского гражданства. "Члены группы подыскивали граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах России реализовывали пребывание иностранных граждан", - пояснили в ФСБ.