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Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией и еще тремя странами

12:00 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Коста-Рикой и Монголией, а также снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром", - говорится в сообщении.

В Аргентину и Бразилию можно будет летать по маршрутам Москва - Буэнос-Айрес и Москва - Рио-де-Жанейро дважды в неделю, в Коста-Рику разрешено запустить два рейса в неделю между Москвой и Сан-Хосе. В Бангладеш разрешается осуществлять также два рейса еженедельно из Москвы в Дакку, а в монгольскую столицу Улан-Батор можно будет летать три раза в неделю из Москвы, по одному разу - из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.

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