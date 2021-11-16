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НОВОСТИ

Привитые или переболевшие ковидом смогут не уходить на изоляцию после контакта с больными

12:05 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией или прошедшие полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с больными при условии отсутствия симптомов заболевания. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу 17 ноября.

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