Вторая экспертиза признала стрелявшего в гимназии Казани Галявиева вменяемым - адвокат

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая психолого- психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала, что устроивший стрельбу в гимназии Казани Ильназ Галявиев является вменяемым и может быть привлечен к уголовной ответственности, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Владимир Богдан.

"Первой экспертизой он признан невменяемым, а вторая экспертиза признала его вменяемым, со слов следователя", - сказал адвокат.