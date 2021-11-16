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Вторая экспертиза признала стрелявшего в гимназии Казани Галявиева вменяемым - адвокат

12:20 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая психолого- психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала, что устроивший стрельбу в гимназии Казани Ильназ Галявиев является вменяемым и может быть привлечен к уголовной ответственности, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Владимир Богдан.

"Первой экспертизой он признан невменяемым, а вторая экспертиза признала его вменяемым, со слов следователя", - сказал адвокат.

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