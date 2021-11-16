Турецкая лира обновила рекордный минимум по отношению к доллару
13:05 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкая валюта в очередной раз обновила рекорд падения по отношению к доллару и упала во вторник до 10,16 лиры за доллар. Как свидетельствуют данные валютных торгов, которые транслирует телеканал Эн-ти- ви, это крупнейшее за последние пять лет падение национальной валюты.
Уровень 10,16 лиры за доллар был достигнут в ходе торгов этим утром. На данный момент, по актуальным данным Центробанка Турции за доллар дают 10,01 лиры, но курс в течение дня изменится.
Рубеж в 10 лир за единицу американской валюты является психологически важным для турок. Такое обесценивание лиры кореллирует и с растущими показателями инфляции. В октябре темпы роста потребительских цен увеличились на 2,39% по сравнению с сентябрем. А в годовом выражении на конец октября по сравнению с тем же периодом прошлого года цены выросли на 19,89%.
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