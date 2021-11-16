В России выявили 36 818 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 818, до 9 145 912. Это минимум с 27 октября, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 34 161, до 7 846 448. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 240 против 1 211 днем ранее, до 257 837. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.