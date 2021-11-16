Мигранты на границе кидают в польских солдат шумовые гранаты - Минобороны Польши

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атакующие польскую границу мигранты использовали против польских солдат шумовые гранаты. Об этом сообщило во вторник в "Твиттере" Министерство обороны Польши.

"Мигранты были белорусскими службами вооружены шумовыми гранатами и закидали [ими] польских солдат и офицеров", - информировало ведомство.