В Москве выявили 2 606 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 606 против 3 789 днем ранее, до 1 901 557, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших оказался минимальным с 28 сентября. В относительном он составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 97 против 93 днем ранее, до 32 877 (1,73% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.