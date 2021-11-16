В Москве выявили 2 606 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:32 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 606 против 3 789 днем ранее, до 1 901 557, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших оказался минимальным с 28 сентября. В относительном он составил 0,14%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 97 против 93 днем ранее, до 32 877 (1,73% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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