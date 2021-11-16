Азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции на восточной границе - Минобороны Армении
14:00 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) Азербайджана во вторник около полудня подвергли обстрелу позиции армянских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении армянского военного ведомства.
"16 ноября около 13:00 (12:00 по мск) подразделения ВС Азербайджана начали очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции. Подразделения ВС Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника. Министерство обороны будет регулярно публиковать сообщения о дальнейшем развитии ситуации", - говорится в сообщении.
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