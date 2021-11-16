Сергунина: В Москве пройдет бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса

13:04

На московском портале для малого бизнеса с 17 ноября 2021 года запускается онлайн-курс для предпринимателей, посвященный цифровизации бизнеса. Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В сообщении приводятся ее слова: «На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru пройдет новый курс для предпринимателей. Обучение начнется 17 ноября с онлайн-форума «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация». А после проведут серию тематических вебинаров. Программу подготовили совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации».

Участники онлайн-форума познакомятся с тенденциями цифровизации, а также мерами поддержки предпринимателей в столице. Для доступа к форуму необходима предварительная регистрация.

По словам Сергуниной «онлайн-интенсив поможет узнать о новых IT-инструментах и современных решениях для развития своего дела. Курс подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей».

Участникам будут предложены три тематические сессии: «Цифровизация бизнеса - миф или реальность?», «Эффективные digital-решения и инструменты для бизнеса» и «Меры стимулирования цифровой трансформации компаний», затрагивающие тренды цифровизации, использование IT-инструментов для сокращения издержек и повышения конкурентоспособности, а также финансовую поддержку бизнеса.

Обучение продолжится начинающимся с 22 ноября 2021 года онлайн-курсом «Цифровизация бизнеса», который будет рассматривать возможности CRM-систем, способы цифровизации бухгалтерского учета и управления персоналом.