Сергунина: В Москве пройдет бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса
13:04 16.11.2021
На московском портале для малого бизнеса с 17 ноября 2021 года запускается онлайн-курс для предпринимателей, посвященный цифровизации бизнеса. Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказала заммэра Наталья Сергунина.
В сообщении приводятся ее слова: «На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru пройдет новый курс для предпринимателей. Обучение начнется 17 ноября с онлайн-форума «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация». А после проведут серию тематических вебинаров. Программу подготовили совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации».
Участники онлайн-форума познакомятся с тенденциями цифровизации, а также мерами поддержки предпринимателей в столице. Для доступа к форуму необходима предварительная регистрация.
По словам Сергуниной «онлайн-интенсив поможет узнать о новых IT-инструментах и современных решениях для развития своего дела. Курс подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей».
Участникам будут предложены три тематические сессии: «Цифровизация бизнеса - миф или реальность?», «Эффективные digital-решения и инструменты для бизнеса» и «Меры стимулирования цифровой трансформации компаний», затрагивающие тренды цифровизации, использование IT-инструментов для сокращения издержек и повышения конкурентоспособности, а также финансовую поддержку бизнеса.
Обучение продолжится начинающимся с 22 ноября 2021 года онлайн-курсом «Цифровизация бизнеса», который будет рассматривать возможности CRM-систем, способы цифровизации бухгалтерского учета и управления персоналом.
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