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Цена газа подскочила сразу на 6% на новостях о приостановке сертификации Nord Stream 2

14:32 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газового фьючерса на хабе TTF днем во вторник подскочила сразу почти на 6% после сообщения немецкого регулятора о том, что он приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" из-за правовых претензий к организационной форме компании оператора, следует из данных биржи.

Так, цена повысилась сразу до $1048 за тыс. куб. м, или на 5,8%.

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