В Гагре при попытке взрыва гранаты ликвидирован мужчина - МВД Абхазии
15:00 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перестрелка между сотрудниками милиции и двумя вооруженными жителями Гагрского района произошла в Абхазии, один из них уничтожен при попытке взрыва гранаты, второй ранен, сообщили журналистам в МВД Абхазии во вторник.
"В г. Гагре по ул. В. Г. Ардзинбы при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями п. Бзыпта Гагрского района, вооруженных огнестрельным оружием - <...> револьвером, обрезом ружья и ручной гранатой. При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович 1999 г. р., доставлен в медучреждение и взят под охрану гражданин 1998 г. р. Хагуш Омар Ремзиевич, получивший ранение в область плеча", - говорится в сообщении ведомства.
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