По фактам пыток в тюремной больнице под Саратовом расследуются 12 уголовных дел - Краснов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать уголовных дел расследуются по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области, ряду лиц уже предъявлены обвинения. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"По всем известным ситуациям в Саратовской области, в Саратовской туберкулезной больнице, в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел - по изнасилованию, вымогательству, превышении должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения", - сказал Краснов, отвечая на вопрос депутата от КПРФ в ходе правительственного часа в Госдуме.