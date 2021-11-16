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По фактам пыток в тюремной больнице под Саратовом расследуются 12 уголовных дел - Краснов

15:32 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать уголовных дел расследуются по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области, ряду лиц уже предъявлены обвинения. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"По всем известным ситуациям в Саратовской области, в Саратовской туберкулезной больнице, в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел - по изнасилованию, вымогательству, превышении должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения", - сказал Краснов, отвечая на вопрос депутата от КПРФ в ходе правительственного часа в Госдуме.

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