Собянин одобрил проведение эксперимента по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам
14:42 16.11.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил эксперимент о выдаче льготных лекарственных препаратов в коммерческих аптеках города по электронным рецептам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В сообщении отмечается: «Правительство Москвы приняло решение о реализации пилотного проекта по обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин».
Эксперимент будет проводиться с 15 января по 31 декабря 2022 года в московских коммерческих аптеках, подключенных к ЕМИАС и обязавшихся выдавать льготным категориям граждан назначенные им лекарственные препараты в день обращения.
Лекарственный препарат можно будет получить предъявив QR-код электронного рецепта на экране телефона или в бумажном варианте. Расчеты с аптечными организациями, задействованными в пилотном проекте, будут проводиться в виде ежемесячных субсидий в размере стоимости бесплатно отпущенных лекарств.
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