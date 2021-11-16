Собянин одобрил еще два проекта создания рабочих мест за пределами ТТК

15:15

Мэром Москвы Сергем Собяниным одобрены два проекта по созданию 2,2 тыс. рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



«Правительство Москвы присвоило статус инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда двум строительным проектам, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках указанных проектов инвесторы приняли на себя обязательства создать свыше 2,2 тыс. рабочих мест, построив объекты недвижимости общей площадью 76,7 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.



Инвестиции в реализацию проектов составят 8,5 млрд руб, застройщиками будут возведены административно-деловой центр (компания ООО «СЗ «Лидер строительной отрасли») на ул. Шеногина СЗАО, (Хорошево-Мнёвники)и общей площадью 56 тыс. кв. м., там планируется создать 1,7 тыс. рабочих мест и промышленный технопарк («СЗ «Северо-Восток столицы») на Ленинградском шоссе (САО, Молжаниновский), с площадью 20,7 тыс. кв. м. на 600 рабочих мест.



Согласно утвержденной в 2019 году правительством Москвы программе стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК, инвесторам, осуществляющим строительство промышленных, социально значимых, научных, медицинских, спортивных, торговых и культурных объектов предоставляются льготы.



Также в пресс-службе отметили: «На данный момент одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объёме свыше 60 млрд руб., что позволит создать свыше 20 тыс. рабочих мест».

