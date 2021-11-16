В РФ за полгода выявлено свыше тысячи попыток незаконного роста цен на продукты

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура России только в первом полугодии этого года пресекла свыше тысячи попыток незаконного увеличения цен на продукты. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"Мы не брали в расчет объективные факторы роста цен, сосредоточив внимание на явных нарушениях законов, проявлениях элементарной жадности у поставщиков, продавцов и посредников, - подчеркнул Краснов. - Только в первом полугодии прокурорами выявлено более тысячи подобных нарушений".