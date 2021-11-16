Фельдмаршал Хафтар подал документы на участие в выборах президента Ливии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фельдмаршал Халифа Хафтар подал во вторник в Высшую избирательную комиссию документы на участие в выборах президента Ливии. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

Командующий Ливийской национальной армией, который некоторое время назад на период выборов передал властные полномочия своему заместителю, стал третьим выдвиженцем.