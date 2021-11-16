0
0
106
НОВОСТИ

Фельдмаршал Хафтар подал документы на участие в выборах президента Ливии

16:12 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фельдмаршал Халифа Хафтар подал во вторник в Высшую избирательную комиссию документы на участие в выборах президента Ливии. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

Командующий Ливийской национальной армией, который некоторое время назад на период выборов передал властные полномочия своему заместителю, стал третьим выдвиженцем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 16.11.2021
В РФ за полгода выявлено свыше тысячи попыток незаконного роста цен на продукты
0
38
16:32 16.11.2021
Обнаруженная под Азовским морем вода является пресной, анализ запасов закончат в 2022 году
0
106
16:00 16.11.2021
Новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник - Шойгу
0
157
15:45 16.11.2021
Новые онлайн-кинотеатры и приложения с ТВ-каналами доступны для владельцев медиаприставок SberBox
0
148
15:32 16.11.2021
По фактам пыток в тюремной больнице под Саратовом расследуются 12 уголовных дел - Краснов
0
169
15:15 16.11.2021
Собянин одобрил еще два проекта создания рабочих мест за пределами ТТК
0
186
15:12 16.11.2021
Польский полицейский серьезно ранен в результате атаки мигрантов на границе - полиция
0
209
15:00 16.11.2021
В Гагре при попытке взрыва гранаты ликвидирован мужчина - МВД Абхазии
0
192
14:42 16.11.2021
Собянин одобрил проведение эксперимента по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам
0
184
14:32 16.11.2021
Цена газа подскочила сразу на 6% на новостях о приостановке сертификации Nord Stream 2
0
255

Возврат к списку