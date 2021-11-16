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НОВОСТИ

Обнаруженная под Азовским морем вода является пресной, анализ запасов закончат в 2022 году

16:32 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько пластов пресной воды обнаружили под дном Азовского моря, окончательные результаты проб из них будут готовы в 2022 году, сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели.

"Хорошие есть новости, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть - вода питьевая. Теперь мы ведем доразведку, какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ, думаю, что эта работа будет завершена в следующем году", - сказал Хуснуллин.

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