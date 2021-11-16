Новые онлайн-кинотеатры и приложения с ТВ-каналами доступны для владельцев медиаприставок SberBox
15:45 16.11.2021
Владельцам умных медиаприставок SberBox теперь доступны дополнительные онлайн-кинотеатры и приложения с ТВ-каналами для просмотра на большом экране любимых программ, в которые входят MEGOGO, IVI, Wink, more.tv и KION. Иконки приложений уже сейчас можно найти в новом разделе бокового меню на главном экране телевизора при подключенном к нему SberBox. Список онлайн-кинотеатров и приложений с ТВ-каналами будет расширяться, как и перечень устройств Sber, на которых они будут доступны
Приставкой можно управлять голосом, пультом, через визуальные аналоги в приложении Салют, а также с помощью геймпадов. В Okko и СберЗвук на SberBox возможен голосовой поиск. На сегодняшний день в новых кинотеатрах управление доступно при помощи пульта.
«Мы слышим и ценим обратную связь наших пользователей, и стараемся отвечать их запросам. Один из самых популярных касался расширения списка онлайн-кинотеатров и приложений с ТВ-каналами. Мы приняли решение выйти за рамки экосистемных сервисов, давая больше выбора владельцам умных устройств Sber. Теперь пользователи SberBox могут смотреть контент на разных площадках, список которых будет пополняться», говорит старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices Константин Круглов.
С помощью SberBox можно смотреть видео в интернете, кино и сериалы, слушать музыку, играть в игры, решать бытовые задачи с помощью виртуальных ассистентов Салют. Узнать подробнее о SberBox можно на официальном сайте.
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