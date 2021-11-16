0
0
138
НОВОСТИ

Новые онлайн-кинотеатры и приложения с ТВ-каналами доступны для владельцев медиаприставок SberBox

15:45 16.11.2021

Владельцам умных медиаприставок SberBox теперь доступны дополнительные онлайн-кинотеатры и приложения с ТВ-каналами для просмотра на большом экране любимых программ, в которые входят MEGOGO, IVI, Wink, more.tv и KION. Иконки приложений уже сейчас можно найти в новом разделе бокового меню на главном экране телевизора при подключенном к нему SberBox. Список онлайн-кинотеатров и приложений с ТВ-каналами будет расширяться, как и перечень устройств Sber, на которых они будут доступны

Приставкой можно управлять голосом, пультом, через визуальные аналоги в приложении Салют, а также с помощью геймпадов. В Okko и СберЗвук на SberBox возможен голосовой поиск. На сегодняшний день в новых кинотеатрах управление доступно при помощи пульта.

«Мы слышим и ценим обратную связь наших пользователей, и стараемся отвечать их запросам. Один из самых популярных касался расширения списка онлайн-кинотеатров и приложений с ТВ-каналами. Мы приняли решение выйти за рамки экосистемных сервисов, давая больше выбора владельцам умных устройств Sber. Теперь пользователи SberBox могут смотреть контент на разных площадках, список которых будет пополняться», говорит старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices Константин Круглов.

С помощью SberBox можно смотреть видео в интернете, кино и сериалы, слушать музыку, играть в игры, решать бытовые задачи с помощью виртуальных ассистентов Салют. Узнать подробнее о SberBox можно на официальном сайте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 16.11.2021
В РФ за полгода выявлено свыше тысячи попыток незаконного роста цен на продукты
0
38
16:32 16.11.2021
Обнаруженная под Азовским морем вода является пресной, анализ запасов закончат в 2022 году
0
106
16:12 16.11.2021
Фельдмаршал Хафтар подал документы на участие в выборах президента Ливии
0
117
16:00 16.11.2021
Новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник - Шойгу
0
157
15:32 16.11.2021
По фактам пыток в тюремной больнице под Саратовом расследуются 12 уголовных дел - Краснов
0
169
15:15 16.11.2021
Собянин одобрил еще два проекта создания рабочих мест за пределами ТТК
0
186
15:12 16.11.2021
Польский полицейский серьезно ранен в результате атаки мигрантов на границе - полиция
0
209
15:00 16.11.2021
В Гагре при попытке взрыва гранаты ликвидирован мужчина - МВД Абхазии
0
192
14:42 16.11.2021
Собянин одобрил проведение эксперимента по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам
0
184
14:32 16.11.2021
Цена газа подскочила сразу на 6% на новостях о приостановке сертификации Nord Stream 2
0
255

Возврат к списку