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Новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник - Шойгу

16:00 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективная российская система ювелирно поразила цель в результате проведенных испытаний.

Ранее во вторник российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере.

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал глава Минобороны РФ журналистам в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.

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