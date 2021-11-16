Новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник - Шойгу
16:00 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективная российская система ювелирно поразила цель в результате проведенных испытаний.
Ранее во вторник российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере.
"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал глава Минобороны РФ журналистам в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.
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