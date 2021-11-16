Несколько дивизионов "Искандеров" прибудут в Белоруссию, если понадобится - МО республики
17:12 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что белорусская сторона хотела бы иметь свои дивизионы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", но, при необходимости, несколько российских дивизионов прибудут в Белоруссию.
"У нас есть региональная группировка войск, в состав которой входит этот ракетный комплекс. Если понадобится и будет необходимо, прибудут на нашу территорию выполнять задачи", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира", фрагмент которого выложило ведомство в телеграм- канале во вторник.
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