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НОВОСТИ

Несколько дивизионов "Искандеров" прибудут в Белоруссию, если понадобится - МО республики

17:12 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что белорусская сторона хотела бы иметь свои дивизионы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", но, при необходимости, несколько российских дивизионов прибудут в Белоруссию.

"У нас есть региональная группировка войск, в состав которой входит этот ракетный комплекс. Если понадобится и будет необходимо, прибудут на нашу территорию выполнять задачи", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира", фрагмент которого выложило ведомство в телеграм- канале во вторник.

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