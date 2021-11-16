В результате атаки ВС Азербайджана есть погибшие и раненые - Минобороны Армении
17:40 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Армении сообщает, что в результате наступательных действий азербайджанских ВС на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны 2 боевых поста.
"По состоянию на 16:00 (15:00 мск) ситуация на восточной границе Армении продолжает оставаться крайне напряженной. В результате боев, начатых ВС Азербайджана после атаки на армянские позиции, армянская сторона имеет потери и раненых, информация о которых уточняется, известно о потере двух боевых позиций", - говорится в заявлении пресс-службы армянского военного ведомства.
Минобороны Армении также сообщило, что 12 военнослужащих попали в плен в ходе боев на восточной границе.
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