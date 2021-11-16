0
0
0
НОВОСТИ

В результате атаки ВС Азербайджана есть погибшие и раненые - Минобороны Армении

17:40 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Армении сообщает, что в результате наступательных действий азербайджанских ВС на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны 2 боевых поста.

"По состоянию на 16:00 (15:00 мск) ситуация на восточной границе Армении продолжает оставаться крайне напряженной. В результате боев, начатых ВС Азербайджана после атаки на армянские позиции, армянская сторона имеет потери и раненых, информация о которых уточняется, известно о потере двух боевых позиций", - говорится в заявлении пресс-службы армянского военного ведомства.

Минобороны Армении также сообщило, что 12 военнослужащих попали в плен в ходе боев на восточной границе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 16.11.2021
Несколько дивизионов "Искандеров" прибудут в Белоруссию, если понадобится - МО республики
0
167
17:00 16.11.2021
В РФ за полгода выявлено свыше тысячи попыток незаконного роста цен на продукты
0
176
16:32 16.11.2021
Обнаруженная под Азовским морем вода является пресной, анализ запасов закончат в 2022 году
0
236
16:12 16.11.2021
Фельдмаршал Хафтар подал документы на участие в выборах президента Ливии
0
207
16:00 16.11.2021
Новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник - Шойгу
0
258
15:45 16.11.2021
Новые онлайн-кинотеатры и приложения с ТВ-каналами доступны для владельцев медиаприставок SberBox
0
236
15:32 16.11.2021
По фактам пыток в тюремной больнице под Саратовом расследуются 12 уголовных дел - Краснов
0
262
15:15 16.11.2021
Собянин одобрил еще два проекта создания рабочих мест за пределами ТТК
0
279
15:12 16.11.2021
Польский полицейский серьезно ранен в результате атаки мигрантов на границе - полиция
0
300
15:00 16.11.2021
В Гагре при попытке взрыва гранаты ликвидирован мужчина - МВД Абхазии
0
266

Возврат к списку