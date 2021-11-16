За день цена на газ в Европе подскочила на 13%

18:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе на биржевых торгах превысила $1 060 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 064 за 1 тыс. куб. м, или 90,675 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет около 13%.