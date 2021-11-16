Администрация Байдена планирует дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине - СМИ
19:10 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, ни один из представителей американских властей не посетит соревнования. Как отмечает издание, окончательное решение еще не принято, но главе государства поступили соответствующие рекомендации, с которыми он намерен согласиться. Одобрение Байдена ожидается до конца этого года.
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