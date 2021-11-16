Администрация Байдена планирует дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине - СМИ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена планирует дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в феврале следующего года в Пекине. Об этом сообщил во вторник колумнист газеты «Вашингтон пост» Джош Рогин со ссылкой на источники.

По их данным, ни один из представителей американских властей не посетит соревнования. Как отмечает издание, окончательное решение еще не принято, но главе государства поступили соответствующие рекомендации, с которыми он намерен согласиться. Одобрение Байдена ожидается до конца этого года.