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Глава МИД Литвы: По правде говоря, я не вижу, о чем говорить с Лукашенко

19:55 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил во вторник, что телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко считать, что его официально признают на Западе.

«Александр Лукашенко может начать считать, что он становится признанным Западом лидером — как один из тех, кто, вероятно, может решать проблему, хотя он ее вызвал, — приводит его слова агентство Бэ-эн-эс. — По правде говоря, я не вижу, о чем с ним говорить». Он добавил, что узнал о состоявшейся беседе Меркель и Лукашенко из «Твиттера».

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