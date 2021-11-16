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НОВОСТИ

В ФРГ обеспокоены российскими испытаниями оружия против спутников

20:45 16.11.2021 Источник: Интерфакс

В МИД ФРГ назвали российские испытания противоспутникового оружия "безответственными"."Это безответственное поведение несет высокий риск ошибочных оценок и эскалации. Тест подчеркивает рост рисков и угроз для безопасности и стабильности в космическом пространстве", - заявил во вторник в Берлине представитель министерства.

По его словам, необходимо срочно выработать международные правила для мирного использования космоса, а также мер безопасности и поддержания доверия.

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