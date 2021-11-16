Вопрос о происхождении COVID-19 после беседы лидеров КНР и США остается - Белый дом

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопросы о происхождении коронавируса, а также о прозрачности со стороны китайских властей на эту тему по итогам онлайн-саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина у Вашингтона остаются. Об этом заявил во вторник помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

«Что касается COVID-19, то все еще остаются очень конкретные вопросы по поводу прозрачности и вопросы, связанные с происхождением COVID-19», — сказал он.

«Но нам надо также победить эту пандемию в предстоящие месяцы, и для этого потребуется, чтобы США, Китай и остальные участники международного сообщества работали все вместе», — добавил при этом помощник американского президента.