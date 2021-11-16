Минздрав РФ предлагает платить медработникам по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19
21:11 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», — следует из пояснительной записки.
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