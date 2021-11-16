Минздрав РФ предлагает платить медработникам по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19

21:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав РФ предлагает установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Соответствующий проект постановления опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», — следует из пояснительной записки.