Испытания МО РФ по уничтожению спутника соответствовали международному праву - МИД РФ
21:30 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В свете многочисленных обращений СМИ необходимо дать некоторые пояснения в связи с успешно проведенным 15 ноября Минобороны России испытанием, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат „Целина-Д“, находившийся на орбите с 1982 г. Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 г., и не было направлено против кого-либо», — говорится в сообщении.
«В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК», — говорится в комментарии.
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