0
0
7
НОВОСТИ

Испытания МО РФ по уничтожению спутника соответствовали международному праву - МИД РФ

21:30 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытания российского Минобороны 15 ноября, в результате которых был поражен недействующий космический аппарат, проходили в строгом соответствии с международным правом, сообщили в МИД РФ во вторник.

«В свете многочисленных обращений СМИ необходимо дать некоторые пояснения в связи с успешно проведенным 15 ноября Минобороны России испытанием, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат „Целина-Д“, находившийся на орбите с 1982 г. Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 г., и не было направлено против кого-либо», — говорится в сообщении.

«В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК», — говорится в комментарии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:11 16.11.2021
Минздрав РФ предлагает платить медработникам по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19
0
78
21:00 16.11.2021
Вопрос о происхождении COVID-19 после беседы лидеров КНР и США остается - Белый дом
0
100
20:45 16.11.2021
В ФРГ обеспокоены российскими испытаниями оружия против спутников
0
133
19:55 16.11.2021
Глава МИД Литвы: По правде говоря, я не вижу, о чем говорить с Лукашенко
0
192
19:10 16.11.2021
Администрация Байдена планирует дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине - СМИ
0
286
18:57 16.11.2021
За день цена на газ в Европе подскочила на 13%
0
227
17:40 16.11.2021
В результате атаки ВС Азербайджана есть погибшие и раненые - Минобороны Армении
0
325
17:12 16.11.2021
Несколько дивизионов "Искандеров" прибудут в Белоруссию, если понадобится - МО республики
0
338
17:00 16.11.2021
В РФ за полгода выявлено свыше тысячи попыток незаконного роста цен на продукты
0
330
16:32 16.11.2021
Обнаруженная под Азовским морем вода является пресной, анализ запасов закончат в 2022 году
0
400

Возврат к списку