Испытания МО РФ по уничтожению спутника соответствовали международному праву - МИД РФ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытания российского Минобороны 15 ноября, в результате которых был поражен недействующий космический аппарат, проходили в строгом соответствии с международным правом, сообщили в МИД РФ во вторник.

«В свете многочисленных обращений СМИ необходимо дать некоторые пояснения в связи с успешно проведенным 15 ноября Минобороны России испытанием, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат „Целина-Д“, находившийся на орбите с 1982 г. Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 г., и не было направлено против кого-либо», — говорится в сообщении.

«В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК», — говорится в комментарии.