Белый дом призвал воздержаться от опасных испытаний в космосе

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты призывают к разработке норм ответственного поведения в космосе, поскольку считают, что РФ провела испытания оружия против спутников. Об этом сообщил во вторник заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс на брифинге для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в штат Нью-Гэмпшир.

«Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по разработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, как то, которое провела Россия», — утверждал Бейтс.