Белый дом призвал воздержаться от опасных испытаний в космосе
21:50 16.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по разработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, как то, которое провела Россия», — утверждал Бейтс.
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