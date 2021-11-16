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НОВОСТИ

В Германии суд отклонил иск "зеленых" против работы "Северного потока 2"

22:15 16.11.2021 Источник: Интерфакс

Суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск природоохранной организации DUH по "Северному потоку 2", говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Высший административный суд в Грайфсвальде сегодняшним приговором отклонил иск DUH против горного ведомства в Штральзунде", - сказано в сообщении. Экологи основывали свою жалобу на американском исследовании, которое говорило об опасности выбросов метана.

Суд в ходе устных слушаний решил, что жалоба "частично не обоснована" и что газопровод уже прошел проверку на техническое соответствие мерам безопасности в сфере газонепроницаемости.

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