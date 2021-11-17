В Армении заявили, что ситуацию на границе удалось стабилизировать при посредничестве РФ
09:00 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуацию на армяно-азербайджанской границе удалось стабилизировать благодаря посредничеству российской стороны. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
"Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, ситуацию на армяно-азербайджанской границе удалось стабилизировать. По ситуации на 18:30 обстановка относительно спокойная. Огонь прекращен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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