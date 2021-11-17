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НОВОСТИ

Британия и Украина не хотят быть враждебными к РФ - министры обороны двух стран

09:05 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и Украина не стремятся проводить враждебную политику в отношении России, но обеспокоены военной активностью Москвы у украинских границ. Соответствующее утверждение содержится в опубликованном во вторник совместном заявлении министров обороны Соединенного Королевства и Украины Бена Уоллеса и Алексея Резникова.

"Наши правительства не имеют никакого желания быть враждебными [к России] или пытаться стратегически взять в кольцо Российскую Федерацию, или нанести ей ущерб", - утверждают министры. - Мы озабочены военной активностью России у границ Украины".

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