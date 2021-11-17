Офис Меркель после ее выхода на пенсию будет расширен - Spiegel

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Собственный офис и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель после ее выхода на пенсию увеличится до девяти человек, которые будут финансироваться за счет средств федерального бюджета. Об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на письмо Министерства финансов ФРГ.

"И.о. канцлера Германии после сложения с себя полномочий продолжит выполнение обязанностей в интересах федерального правительства, которые соответствуют ее текущему служебному положению", - отмечается в письме. Вместе с тем указывается, что Меркель будут предоставлены руководитель офиса с окладом в размере €10 412 (около 861,2 тыс. рублей), его заместитель, два секретаря, два референта, офисный работник и два водителя. Их содержание будет осуществляться за счет упразднения должностей в Министерстве обороны ФРГ.

Ежемесячная пенсия и.о. главы правительства Германии после ухода с поста федерального канцлера, вероятно, составит порядка €15 тыс. (около 1,2 млн рублей). Эта сумма обусловлена ее длительной работой в Бундестаге (парламенте ФРГ), пребыванием на посту федерального министра и канцлера. Право на пенсию, порядок ее назначения и расчета регулируются в соответствии с действующим законодательством Германии. Таким образом, за почти 31 год работы в парламенте ФРГ Меркель вправе рассчитывать на максимальные пенсионные выплаты в размере 65% от заработной платы депутатов.