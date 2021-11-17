Трамп потребовал отобрать Пулитцеровскую премию за расследование вмешательства РФ в выборы
10:32 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от руководства Пулитцеровской премии отозвать награду газетам "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост", которую те получили в 2018 году за освещение расследования якобы вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и его связь с Трампом. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой республиканца.
В тексте документа указывается, что многие материалы, использованные в публикациях газет, в частности "досье" сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, были признаны недостоверными, а россиянину Игорю Данченко, который якобы помогал ему с составлением досье, обвинили в предоставлении ложных сведений ФБР. "Учитывая вышеизложенное, мы требуем, чтобы руководство Пулитцеровской премии предприняло немедленные шаги, чтобы вычеркнуть "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост" из списка победителей 2018 года за национальный репортаж", - указывается в письме. - Отказ это сделать приведет к судебной тяжбе".
В свете расследования в отношении Данченко "Вашингтон пост" в пятницу пошла на необычный шаг, исправив и удалив большие части двух статей, опубликованных в марте 2017 года и в феврале 2019 года, в которых американский предприниматель белорусского происхождения Сергей Миллиан назывался ключевым источником "Досье Стила" - коллекции неподтвержденных сообщений, в которых утверждалось, что у российского правительства была компрометирующая информация о на тот момент кандидате в президенты Дональде Трампе. По словам главреда газеты Салли Базби, обвинения в адрес Данченко "породили сомнения", и издание больше не может говорить о точности заявлений, содержащихся в упомянутых статьях.
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