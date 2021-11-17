Четверо российских туристов задержаны в Косово

10:05 Источник: Газета.Ru

Полиция непризнанного Косова задержала четверых российских туристов, которые случайно заехали на территорию края, когда ехали по навигатору. Об этом сообщает посольство России в Сербии.

По данным ведомства, россияне направлялись в сербский город Нови-Пазар для осмотра достопримечательностей. У них не было при себе паспортов, и местная прокуратура приняла решение о задержании их на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае.

«В г. Косовская Митровица незамедлительно выехал сотрудник Канцелярии Посольства России в Сербии в г. Приштина, которому был предоставлен доступ к нашим соотечественникам <...> Российским гражданам было предоставлено питание, услуги адвоката, на случай необходимости – медицинская помощь. 16 ноября с.г. в их отношении был начат процесс по ускоренной процедуре в суде г. Лепосавич», — сообщили в посольстве.

Ожидается, что решение по россиянам будет принято в ближайшее время. Газета.Ru