Четверо российских туристов задержаны в Косово
10:05 17.11.2021 Источник: Газета.Ru
Полиция непризнанного Косова задержала четверых российских туристов, которые случайно заехали на территорию края, когда ехали по навигатору. Об этом сообщает посольство России в Сербии.
По данным ведомства, россияне направлялись в сербский город Нови-Пазар для осмотра достопримечательностей. У них не было при себе паспортов, и местная прокуратура приняла решение о задержании их на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае.
«В г. Косовская Митровица незамедлительно выехал сотрудник Канцелярии Посольства России в Сербии в г. Приштина, которому был предоставлен доступ к нашим соотечественникам <...> Российским гражданам было предоставлено питание, услуги адвоката, на случай необходимости – медицинская помощь. 16 ноября с.г. в их отношении был начат процесс по ускоренной процедуре в суде г. Лепосавич», — сообщили в посольстве.
Ожидается, что решение по россиянам будет принято в ближайшее время. Газета.Ru
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