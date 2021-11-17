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Закон о полиции предлагают не дополнять новым основанием применения оружия при задержании

10:20 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статья закона "О полиции" о гарантиях личной безопасности полицейских будет сохранена в действующей редакции, в нее не будет включаться положение о праве применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Такая поправка рекомендуется к принятию во втором чтении правительственного законопроекта о полномочиях полиции, сообщил ТАСС соавтор поправки, зампред профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Резонансный законопроект был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года. Согласно статье 24 закона "О полиции" ("Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции"), сейчас полицейский вправе применить огнестрельное оружие, если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию. Редакцией законопроекта в первом чтении предлагалось установить, что полицейский может применить табельное оружие и в случае, когда задерживаемый пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Отвечая на вопрос, сохранится ли это положение в редакции законопроекта ко второму чтению, Валеев ответил отрицательно. "Нет, от него ушли <...> Оно в законопроекте не остается. Эту статью закона "О полиции" предлагается сохранить в действующей редакции", - сообщил он.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в мае 2020 года, он, в том числе, определяет перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, регламентирует оцепление ими строений и территорий. В среду на заседании профильного комитета депутаты планируют рассмотреть поправки ко второму чтению инициативы.

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