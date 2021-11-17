Мигранты пытались ночью несколько раз перейти польско- белорусскую границу - МО Польши
10:00 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Небольшие группы мигрантов предприняли ночью несколько попыток пересечь польско- белорусскую границу на нескольких участках. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
"Ночь была неспокойной. Напряженность, конечно, меньше, чем была в Кузнице, но методы атаки на польскую границу такие же. На Кузнице сконцентрировано внимание общественности. В то же время небольшие группы мигрантов пытались ночью прорваться через польскую границу на других участках", - сказал он.
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