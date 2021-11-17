Азербайджан подтвердил гибель семи и ранение 10 своих военных на границе с Арменией

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь азербайджанских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения в результате произошедшего накануне вооруженного столкновения на границе с Арменией. Об этом заявило в среду Министерство обороны Азербайджана.

"В ходе боевых операций 16 ноября погибли семь военнослужащих ВС Азербайджана", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что в списке жертв значатся лейтенант, прапорщик, младший сержант и четверо рядовых.